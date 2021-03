Among Us The Airship: Neue Karte kommt Ende März

Spam-Angriff

Was sich in den vergangenen Monaten im Studio getan hat und welche Erneuerungen es gibt, berichtet Innersloth zudem in einem Blog-Posting. Auch halten die Verantwortlichen fest, warum es so lange gedauert hab, neue Updates herauszubringen. Es war eine Kombination daraus, dass das Team lediglich 5 Mitglieder hat und das Spiel in diesem Zeitraum aber extrem populär wurde.

Zudem musste man mit einer Spam-Attacke durch den Hacker „Eris Loris" fertig werden, die bis zu 5 Millionen Spieler betroffen hat. Öffentliche Spiele wurden mit Textnachrichten gespammt, die die Leute auf den YouTube-Kanal von Eris Loris locken sollten.