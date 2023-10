Assassin’s Creed Mirage im Test: Ein mutiger Schritt zurück

Dabei müssen einmal mehr maskierte Strippenzieher, der Orden der Ältesten , ausgehoben werden. Doch Basim begegnet in Träumen und Visionen auch immer wieder einem dunklen Dschinn und wir müssen herausfinden, was es damit auf sich hat. Vom Animus wurde sich dafür verabschiedet.

Bei besonders schwierigen Festungen oder Komplexen muss man z.B. durch Belauschen oder Bestechen Möglichkeiten ermitteln, ungesehen hineinzukommen. Das kann man meist mit Geld bzw. wertvollen Token lösen, etwa indem man Rebellen anheuert, die sich um die Wachen kümmern. Oder man erledigt ein Mini-Quest, konfiszierte Waren wieder zu bekommen. So ähnlich gab es das schon in Assassin's Creed 2 .

Der starke Fokus auf Stealth ändert die Rollenspiel-Elemente . Es gibt keine Level mehr, wenig ausgewählten Loot und einen schlankeren Skill-Tree . Letzterer schaltet eigentlich nur Schleichhilfen frei. So kann man sich die Laufwege von Wachen anzeigen lassen oder nach erfolgreichem Eliminieren einen zweiten Gegner mit einem Wurfmesser töten. Solche Hilfsmittel sind essenziell für spätere Missionen. Besonders häufig habe ich die Blaspfeile benutzt, mit denen man Gegner in den Schlaf schicken kann.

Insbesondere der Einstieg des Spiels hat sich an Disney's Aladdin bedient: Der kleine Dieb, der über die Dächer von Bagdad springt, um zu überleben. Zunächst habe ich mich geweigert, als Taschendieb alle zu bestehlen , die mir den Rücken zukehren. Ich wollte mir mein Geld lieber ehrlich (ok, als Profikiller , aber das ist auch ein Job!) verdienen.

Der Diebstahl ist das einzige Minispiel in Mirage. Nähert man sich dem leuchtenden Geldsackerl an der Hüfte eines NPCs, drückt man einen Button. Dann muss man erneut im richtigen Moment den Button drücken, um unbemerkt die Beute zu schnappen.

Drückt man zu früh oder zu spät, wird man entdeckt. Dabei, und bei sämtlichen anderen illegalen Aktivitäten, füllt sich die "Bekanntheitsgrad"-Leiste. Je voller sie ist, desto eher werden wir von Wachen als gesuchte Verbrecher verfolgt. Um sie loszuwerden, müssen wir Fahndungsplakate abreißen - schön, dass diese Mechanik aus Assassin's Creed 2 zurückgekehrt ist.

Schöne, aber emotionslose kleine Welt

Auch an anderer Stelle ist mit Mirage der Schritt zurück im besten Sinne gelungen. Statt in ganz Griechenland, Großbritannien oder Ägypten herumzureisen, wurde das Gebiet auf Bagdad und das Umland beschränkt. Allein das ist heute schon mutig. Während der Trend Spiele immer größer und umfangreicher zu machen leider immer noch nicht abgerissen ist (looking at you, Starfield), ist Assassin’s Creed Mirage erfrischend übersichtlich.