Bastler entwickelt einhändig nutzbaren PS4-Controller

Analogstick an der Unterseite

Das Design ist symmetrisch, damit der Controller in der linken und rechten Hand genutzt werden kann. Der zweite Analogstick ist an der Unterseite. Er wird bedient, indem der Controller auf einer Oberfläche oder dem Oberschenkel aufgestützt wird. Die L- und R-Tasten befinden sich an der Rückseite.

Um die interne Verkabelung des Controllers nicht zu verkomplizieren, wird auf den eingebauten Lautsprecher, den Rüttelmotor und die Licht-Leiste des Original-PS4-Controllers verzichtet. Außerdem ist der Controller nur kabelgebunden verwendbar. Alle Tasten und Sticks können im PS4-Menü neu belegt werden, wie bei einem regulären PS4-Controller.

Zukunft ungewiss

Noch ist nicht bekannt, wie der Bastler das Projekt weiterführen wird. Denkbar wäre eine Crowdfunding-Kampagne, um eine größere Stückzahl zu produzieren. Dies könnte aber möglicherweise für Probleme mit Sony sorgen, da es sich dabei um kein offiziell lizensiertes Produkt handelt, aber Sony-Komponenten dafür genutzt werden.

Möglicherweise wird er die Controller nur auf Bestellung als Einzelstücke anfertigen. Vielleicht will er mit der Aktion auch nur Sony motivieren, selbst einen solchen PS4-Controller herzustellen, damit mehr Menschen mit Beeinträchtigungen spielen können.

Microsoft hat vor Kurzem einen Xbox-One-Controller für Menschen mit Beeinträchtigungen vorgestellt. Der Adaptive Controller wird in September für 90 Euro erscheinen. Joysticks und Tasten werden dabei als Zusatzgeräte gekauft, um jeden Controller an den körperlich beeinträchtigten Spieler anpassen zu können.