Battlefield, Elden Ring und mehr: Die Highlights zum E3-Start

11.06.2021

Zum Auftakt der Spielemesse wurden auch die ersten überraschenden Trailer gezeigt.

Der Auftakt der E3, die in diesem Jahr als reine Online-Veranstaltung stattfindet, hat bereits einige Überraschungen mit sich gebracht. Neben dem heiß erwarteten Elden Ring wurde auch das neue Battlefield 2042 gezeigt. Wir haben euch die wichtigsten Trailer zusammengetragen. Elden Ring Wer die Souls-Reihe und Game of Thrones mag, wird sich vor Vorfreude kaum halt können. Elden Ring, die Kollaboration von Dark-Souls-Entwickler From Software und Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin, hat einen neuen Trailer. Und nicht nur das, es hat auch ein Release Datum: Am 21. Jänner 2022 soll Elden Ring für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

Battlefield 2042 EA will beim neuesten Battlefield-Ableger vieles anders machen. Statt einer Singleplayer-Kampagne gibt es Kämpfe mit bis zu 128 Spielern auf einer Map. Battle Royal gibt es allerdings nicht. Gespielt wird in der nahen Zukunft. Die Klimakatastrophe hat Hungersnöte und Wassermangel verursacht, was immer mehr Menschen zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Die Maps können entweder mit Bots oder echten Spieler*innen gefüllt und erkundet werden.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Die Horror-Erzählung Dark Pictures Anthology geht in die dritte Runde. Nach Man of Medan und Little Hope werden Spieler*innen dieses Mal alte Tempelruinen im Irak erkunden. Mit dem Trailer wurde auch das Release-Datum veröffentlicht: Es wird am 22. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

Evil Dead: The Game Der Kult-Klassiker "Evil Dead" erhält ein Multiplayer-Spiel und nun wurden erstmals Szenen des Gameplays gezeigt. Mit dabei ist natürlich Bruce Campbell als Ash Williams.

Tiny Tina’s Wonderlands Gearbox hält sich an sein Erfolgsrezept: Krawall, Humor und gut Ideen. Statt Borderlands 4 gibt es mit Tiny Tina's Wonderlands ein Spin-off. Das orientiert sich am sehr erfolgreichen Borderlands-2-DLC, Tiny Tina's Sturm auf die Drachenfestung. Für die Synchronisation der Charaktere hat man sich dieses Mal Stars wie Andy Samberg (Brooklyn 99) und Will Arnett (LEGO-Batman) ins Boot geholt. Ein Datum gibt es für das Spiel noch nicht.

Two Point Campus Der Name gibt wahrscheinlich schon einen Hinweis: Das beliebte Wirtschaftssimulation Two Point Hospital erhält einen Nachfolger. In gewohnter knubbeliger Grafik und wenig Ernsthaftigkeit muss man eine Universität aufbauen und verwalten.