Blizzard kündigt überraschend neues Survival-Spiel an

Der Diablo-Entwickler wagt die Einführung eines neuen Videospiels. Obwohl sich das Unternehmen in turbulenten Zeiten befindet.

Nachdem Microsoft vor kurzem die millionenschwere Übernahme des Videospiel-Konzerns Activision Blizzard angekündigt hatte, gab der Entwickler nun bekannt, dass er ein neues Survival-Spiel auf den Markt bringen wolle. Entwickelt werde es von der Blizzard-Abteilung des Konzerns.

Bislang blieb das Spiel namenlos. Es soll, so der Gaming-Konzern, allerdings in einem völlig neuen Universum situiert sein und damit nicht auf andere Spielefranchises aufbauen. Blizzard ist der Macher von weltweit erfolgreichen Spielen wie etwa World of Warcraft, Diablo oder Starcraft.

Genaue Details über das Spiel sind noch nicht bekannt. Auf der Webseite von Activision Blizzard wurden immerhin 2 Artworks veröffentlicht, die Hinweise auf den Inhalt geben. Darauf zu sehen sind klare Fantasy-Elemente wie ein fliegendes Schloss. Aber auch ein Fahrrad und Wolkenkratzer, was wiederum auf eine Urban-Fantasy-Story hindeuten könnte. An weiteren Informationen fehlt es aktuell. Blizzards "Head of Entertainment", Mike Ybarra, meldete sich kurz nach der Ankündigung auf Twitter zu Wort: "Ich habe das Projekt bereits mehrere Stunden gespielt und bin unglaublich stolz auf die Vision und die brandneue Welt, die das Team geschaffen hat."