Blizzard verschiebt neues Diablo auf 2022

Mit Diablo Immortal hätte der jüngste Ableger der legendären RPG-Reihe eigentlich 2021 auf Android- und iOS-Geräte kommen sollen. Nun verzögert sich das Game jedoch, wie Blizzard in einem Blogpost angab. Demnach soll das Spiel, das bei der Ankündigung einiges an Skepsis bei den alten Diablo-Fans hervorrief, in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen.

Als Grund wird das Feedback aus dem Closed-Alpha-Test genannt. Demnach wolle man noch einige Kernelemente des Games verbessern. So arbeite man etwa noch an einem Controller-Support und daran, die Touchscreen-Steuerung entsprechend anzupassen. Außerdem integriert Blizzard noch PvE Raids, passt Belohnungen an und verbessert die Challenge Rifts. Dies alles sei in dem geplanten Zeitraum aber nicht schaffbar, weswegen man sich für die Verschiebung entschieden habe.