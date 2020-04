Computerspiel Just Cause 4 gibt es jetzt kostenlos

Epic Games bietet diese Woche den Open-World-Action-Shooter Just Cause 4 kostenlos an. Spieler schlüpfen in die Rolle von Rico Rodriguez und müssen eine Rebellion gegen die Militärorganisation Schwarze Hand führen.

Bewaffnet mit Raketenwerfer, Wingsuit und Grappling-Hook schwingt sich der Held im fiktiven Staat Solis von Schlacht zu Schlacht. Er kann dabei seine Umgebung nach und nach in Schutt und Asche legen, um die Menschen von Solis von der Diktatur zu befreien.