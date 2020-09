Das sind die besten neuen Spiele-Trailer der PS5-Präsentation

Sony hat in seiner Präsentation am Mittwoch Preis und Verkaufsstart der neuen Konsolengeneration verkündet. In einem einstündigen Showcase wurden aber hauptsächlich Spiele gezeigt. Eines haben diese Spiele (fast) alle gemeinsam: Sie demonstrieren die beeindruckende Grafikleistung der PS5.

Die größte Premiere des Abends war sicherlich Hogwarts Legacy. Lange wurde bereits gemunkelt, man könnte an einem Single-Player-Spiel in der Harry-Potter-Welt arbeiten, nun wurde das Gerücht bestätigt. Rein optisch kann der Trailer für das RPG zwar nicht begeistern, die Vorstellung in die Zauberwelt eintauchen zu können wird aber genug Fans ansprechen.