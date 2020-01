Death Stranding im Test: Weder massentauglich noch unterhaltsam

Mehr Film als Spiel

Schon die ersten Stunden machen deutlich, dass weniger Spiel in Death Stranding steckt als - sehr gute - filmische Inszenierung. Wer Norman Reedus, Léa Seydoux und Mads Mikkelsen für tragende Rollen engagiert, der will sie auch entsprechend in Szene setzen. Deshalb dauert es sehr lange, bis man seine Hauptfigur Sam Bridges (Reedus) tatsächlich mal längere Zeit selbst durch die utopische Version der USA steuern darf.

Er ist als Bote unterwegs, der Versorgungspakete, Medizin und Elektronik zu den Posten der letzten Menschen transportiert. Sie verstecken sich in wenigen Städten und unterirdischen Bunkern vor sogenannten GDs. Das sind Wesen aus der Totenwelt, gegen die es kaum Schutz gibt und die immer erscheinen, wenn es regnet. Dieser Zeitregen lässt alles rapide altern, was er berührt. Wenige Menschen wie Sam besitzen Dooms (besondere Gene) und können damit GDs erkennen. Dafür nutzen sie ein sogenanntes Bridge-Baby, oder kurz BB. Sie können eine Verbindung zur Totenwelt herstellen, da ihre Mütter bei der Geburt starben. BBs dienen als Detektor für GDs.

Der Kurier Sam hat so ein BB und ist nicht nur genetisch besonders, er ist auch der Sohn der Präsidentin und soll für sie die gesamten USA wieder an das sogenannte chirale Netzwerk (eine Art erweitertes Internet) anschließen. Amerika ist zerrüttet und teilt sich in mehrere Lager - die Anhänger der Präsidentin und die Rebellen unter der Kontrolle von Higgs Monaghan ( Troy Baker). Man wird häufig mit Fekalien, Nabelschnuren und Tentakelmonstern konfrontiert, was sich meist auf dem Absurditätspektrum weit oben einreiht, manchmal aber auch sehr dumm ist. Die mit fortschreitendem Spiel spannender und atmosphärischer werdenden Zwischensequenzen haben maßgeblichen Anteil daran, dass man den Controller nicht schon nach kurzer Zeit beiseite legt.