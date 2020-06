E3: Zelda mit offener Spielewelt für Wii U kommt 2015

Der Trailer zeigt den Helden Link auf einem Pferd sitzend in einer weiten Landschaft. Laut dem Trailer soll alles was man sieht auch erkundbar sein. Die Grafik sieht beeindruckend aus und besser als alles was je auf der Wii U erschienen ist. Sogar aktuelle Xbox One und PS4-Ttitel machen es grafisch nicht besser.

Durch den Cel-Shading-Look sieht das neue Zelda stark anders aus, als die Zelda-Tech-Demo, mit der auf der E3 2011 die Grafik-Leistung der Wii U präsentiert wurde. Interessantes Detail: Das Tech-Demo endete mit Link, der gegen eine riesige Spinne kämpft. Im aktuellen Trailer wird Link von einem Spinnenroboter gejagt und bekämpft diesen.

Laut Nintendo ist es keine Szene aus dem eigentlichen Spiel. Der Trailer wurde aber mit der Engine des neuen Zeldas erstellt. Dass das finale Spiel so auf der Wii U aussehen wird, ist leider unwahrscheinlich.