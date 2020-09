Facebook bringt günstige neue VR-Brille mit Klassiker-Game Myst

Neben virtuellen Arbeitsumgebungen will Facebook die Oculus weiterhin im Gaming-Segment pushen. So feiert die Uralt-Gameserie Myst als VR-Version auf der neuen Oculus Quest 2 ein Comeback. Das Adventure-Game, das bei der Erkundung seiner dystopischen Welt immer schon mit First-Person-Blickwinkel operierte, kündigte das neue Myst mit einem Trailer an, der auf besonders geheimnisvoll klingende Weise leider gar nichts über den Inhalt oder die neue Story erhält.

Europa muss warten

Während der Verkaufsstart der Quest 2 in den USA bereits am 13. Oktober geplant ist, gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für Österreich oder Deutschland. In Deutschland hatte Facebook Anfang September den Verkauf der Oculus-Brillen eingestellt. Es stünden Gespräche mit Regulierern an, teilte das Online-Netzwerk mit. Der Schritt folgte auf die Ankündigung, dass Käufer neuer Geräte - und ab 2023 alle Nutzer - sich mit ihren Facebook-Accounts anmelden müssen. Bisher gab es separate Oculus-Profile, die nicht unbedingt mit den Facebook-Daten verknüpft werden mussten.

Facebook arbeitet unterdessen auch an einer Brille mit durchsichtigen Gläsern, die zusätzliche Informationen für die Nutzer in die reale Umgebung einblenden kann. Dafür startet das Online-Netzwerk demnächst Tests mit einer Brille mit Kameras und Mikrofonen, mit deren Hilfe Nutzungsszenarien und Bedienung erforscht werden sollen. Sie sollen von einigen Facebook-Mitarbeitern nicht nur auf dem Firmengelände, sondern auch in der Öffentlichkeit getragen werden. Gesichter und Autokennzeichen werden bei Aufzeichnungen automatisch unkenntlich gemacht, wie das Online-Netzwerk betonte.