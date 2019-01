Fortnite hatte gravierendes Sicherheitsproblem

Epic Games scheint keine weiteren Aktionen zu setzen, nachdem die Sicherheitslücken gestopft worden sind. „Wir bedanken uns bei Check Point dafür, dass sie sich damit bei uns gemeldet haben. Wie immer fordern wir unsere User dazu auf, ihre Accounts zu schützen, indem sie keine Passwörter wiederverwenden, starke Passwörter wählen und die Accounts nicht mit Dritten teilen.“

Schon in der Vergangenheit war es immer wieder dazu gekommen, dass Fornite-Accounts von Kriminellen übernommen worden waren. BBC hatte sich in einer ausführlichen Videoreportage denjenigen gewidmet, die hinter derartigen kriminellen Aktionen stecken. Man nennt sie „Cracker“ und sie eignen sich fremde Fortnite-Profile an, um diese dann weiterzuverkaufen.