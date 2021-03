Fortnite bekommt Fußballstar Neymar und Lara Croft

Bei Kapitel 2 von Fortnite (Primal bzw. Urzeit) geht es mittlerweile schon in Season 6. Die Geschichte knüpft unmittelbar an Ende von Season 5 an, zeigt die Insel sowie den spiralenartigen Turm aber nun in einer urzeitlichen Landschaft, die neben vielen Pflanzen auch Tiere beherbergt. Neben harmlosen Kreaturen wie Hühnern und Fröschen, durchstreifen auch gefährlichere Tiere, wie Wölfe und Wildschweine, die Landschaft.