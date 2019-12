Fortnite-Spieler können jetzt mit Lichtschwertern kämpfen

Am Samstag fand mit "Fortnite x Star Wars" ein bislang einzigartiges Event in der virtuellen Welt des Battle-Royale-Spiels statt. Teilnehmer konnten dabei etwa am Himmel einen Kampf zwischen dem Millennium Falcon und imperialen Tie Fighters beobachten.

Star-Wars-Regisseur J. J. Abrams stieg als Avatar aus Han Solos Raumschiff aus und zeigte sodann einen exklusiven Video-Clip zum bald in die Kinos kommenden Film " Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" her. Außerdem erhielten Spieler Zugang zu speziellen Star-Wars-Gegenständen, allen voran Lichtschwertern, die auch nach dem Event das Spiel bereichern.

Gut angekommen

Wie Engadget berichtet, kann man im Spiel nun spezielle Star-Wars-Boxen finden und öffnen, die neben Lichtschwertern auch Blaster oder andere Gegenstände enthalten. Wie Mashable anmerkt, wurde das Star-Wars-Event am Samstag von einigen technischen Problemen begleitet. Bei den Fortnite-Fans kam die Veranstaltung dennoch gut an. Wie Kämpfe mit den nun verfügbaren Lichtschwertern so aussehen, sieht man an folgendem Videoclip: