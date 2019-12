Porsche baut ein Raumschiff für Star Wars

Der Starfighter soll nicht Teil des eines Star Wars Films oder einer Serie sein, sondern ist ein Fantasie-Raumschiff. Es vereint die Bauweise der Porsche-Fahrzeuge mit Elementen aus dem Star Wars Universum. So ähneln Schnauze und Cockpit des pfeilförmigen Fighters den Designs des Taycan und Porsche 911. Auf dem Rücken wurde Platz für einen Druiden geschaffen. Zudem wurde der rostige Look eines in die Jahre gekommenen Raumschiffes angestrebt, der typisch für das Star Wars Universum ist.