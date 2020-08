Gamescom 2020: Ohne Schlangestehen fehlt die Seele der Messe

Cyberpunk und Indie Arena Booth gewinnen

Gleich 5 Gamescom Awards gingen in diesem Jahr an "Cyberpunk 2077" ("Best of Gamescom", "Best Sony PlayStation Game", "Best PC Game", "Best Role Playing Game" und "Gamescom most wanted"). Das beste Action Game wurde "Star Wars: Squadrons", das beste Action Adventure darf sich "Watch Dogs Legion" nennen.

Mit dem Preis für die beste Hardware wurde die Xbox Series X ausgezeichnet, allerdings ist nicht bekannt, wer in dieser Kategorie sonst noch nominiert war. Der Jury-Sonderpreis "Heart of Gaming" ging an die spielbare "Indie Arena Booth". Als bestes Indiegame wurde "Curious Expedition 2" ausgezeichnet.