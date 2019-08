Watch Dogs Legion angespielt: Jeder kann ein Hacker werden

Ohne Mord zum Sieg

In der gespielten Demo müssen mit der neu rekrutierten Person, hier dem Street-Artist, drei Personen ausgeschaltet werden. Da die Klasse Infiltrator gewählt wurde, kann er sich anschleichen und unsichtbar die Gegner mit einem nicht tödlichen Takedown nach und nach überwältigen. Danach schlüpft er übers Dach in die Freiheit, als wäre nichts passiert. Das ist ein möglicher Weg zum Ziel – mit anderen Charakteren und Klassen sind die Möglichkeiten zum individuellen Gameplay völlig andere. Ubisoft bestätigte nicht nur eine Reihe Waffen, die nicht tödliche Geschütze abfeuern, sondern auch, dass man das Spiel ohne zu töten durchspielen kann. Da auch die Gegner rekrutiert werden können, ist das betäubende Gummigeschoss manchmal die schlauere Wahl.

Neben dem London Underground als Schnellreisefunktion kann zwischen den Charakteren auf der Karte gewechselt werden. In der zweiten Mission liefern sich Dedsec-Anhänger und die Regierung eine blutige Straßenschlacht auf dem Trafalgarsquare. Auch wenn die gelenkte Rekrutin eine ausgebildete Schützin ist, bleibt nur die Flucht vor dem Kugelhagel. Überall sind Drohnen, aggressiv rasende Polizeiautos und die Fliehenden sind unter starkem Beschuss. Wenn die Steuerung zum Hacken der Autos in der Stresssituation ein bisschen intuitiver wäre und abseits von Verfolgungsjagden trainiert, hätte die Anspielsession vermutlich noch 5 Minuten länger gedauert. So musste aber nach zäher Verfolgungsjagd und 2 zerstörten virtuellen Elektroautos der Tod jener Rekrutin verkündet werden.

Endgegner Permadeath

Diese bleibt auch tot, hätte man weitergespielt, denn in Watch Dogs Legion wird es Permadeath geben. Wenn Figuren also einmal gefallen sind, sind sie aus dem Spiel genommen. Verwundete können im Krankenhaus versorgt werden. Obacht auch bei der Autofahrt, denn wer einfach durch die Menge heizt, richtet Kollateralschaden an. Diese Zivilisten können nicht mehr rekrutiert werden, wenn sie dadurch sterben.