Garden Life im Spieletest: Wohlfühl-Simulation für Blumenfreunde

In Garden Life kann man im Story-Modus oder im freien Spiel einen Garten gestalten. Durch die Geschichte wird man gut in die Spielmechaniken eingeführt und lernt nach und nach alle Elemente kennen. Das ist ein guter Einstieg, um später im freien Spiel ohne Geschichte seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

In kürzester Zeit legt man blühende Beete, Büsche und Ranken an. Das allein ist nett, wird aber erst durch die regelmäßigen Aufgaben unterhaltsam. Das Spiel folgt einem Tagesrhythmus. Ein Tag dauert im Spiel ungefähr 15 Minuten, in denen man viel erledigen kann: schneiden, säen, craften und dekorieren. Irgendwann muss man aber zu einem Ende kommen und den Tag abschließen, was dem Spiel Struktur gibt.

Blümken für Blümchen

Die Aufträge sind immer ähnlich. Man soll z.B. 30 gelbe Mohnblumen oder 5 Sträuße wilde Tulpen abliefern. Mit der treuen Gartenschere wird das schnell gesammelt und in eine Abholkiste gelegt. Dafür erhält man Blümken, die fiktive Währung im Spiel. Die investiert man, um den Garten zu erweitern, zu gestalten und um neue Blumenarten anzupflanzen.

Was einmal im Garten wächst, gibt regelmäßig neue Samen ab, sodass man irgendwann einen großen Vorrat besitzt. Gelegentlich ist eine neue Farbe dabei, was besonders aufregend ist, denn neue Farben kann man nicht kaufen, nur züchten. Hat man einen Auftrag über 15 weiße Narzissen, muss man so lange gelbe, orange und rote setzen, bis sie irgendwann eine weiße produzieren.