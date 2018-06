„Halo Infinite“: Master Chief kehrt auf Xbox One und PC zurück

Microsoft hat im Rahmen der E3 mit Halo Infinite den neuesten Titel der beliebten Shooter-Reihe angekündigt. Der Titel knüpft an die Ereignisse von Halo 5: Guardians an, das 2015 für die Xbox One erschienen ist. Der veröffentlichte Trailer verrät nicht viel zur Handlung und zeigt kein Gameplay. Lediglich am Ende ist der Master Chief kurz zu sehen, wie er sich gerade einen Chip einsetzt, bei dem es sich wohl um Cortana handelt. Berichten zufolge soll sich der neue Titel verstärkt wieder auf den Master Chief konzentrieren.