Neuer Handheld spielt Sega-Mega-Drive-Module ab

Der Mega 95 hat einen 5-Zoll-Bildschirm und kann auch an den Fernseher angeschlossen werden.

Weil sich seit den 90er-Jahren hardwaretechnisch einiges getan hat, werden so auch wilde Handhelds möglich. Einer davon ist der Mega 95 des Herstellers Hyperkin . Mit diesem spielt man nicht Game-Gear-Spiele unterwegs, sondern die Module der Heimkonsole Sega Genesis und Mega Drive .

Retro-Gaming ist in. Ein Sub-Trend davon sind neu produzierte Konsolen, die mit den originalen Modulen von damals funktionieren.

Hyperkin Mega 95 in der Docking Station

Docking Station ist dabei

Im Lieferumfang ist eine Docking Station enthalten, die sich mit dem Mega 95 per USB-C-Anschluss verbindet. Das Dock hat 2 Ports für Mega-Drive-Controller an der Vorderseite und einen Anschluss für die Verbindung zum Flat-TV an der Rückseite.

Preis und Release des Mega 95 sind noch nicht bekannt. Die Kosten dürften aber ähnlich wie beim Hyperkin SupaBoy sein – ein Handheld, um SNES-Module zu spielen. Dieser kostet in den USA 120 US-Dollar und ist auf Amazon um 180 Euro erhältlich.