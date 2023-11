Samsung macht aus Galaxy Z Flip5 ein Retro-Falthandy

Box kommt mit FlipSuit, Tauschprämie und gratis Galaxy Buds2 Pro

Im Boxset des Smartphones ist zudem die offizielle, transparente Hülle FlipSuit enthalten. Die Rückseite kann mit verschiedenen FlipSuit-Karten angepasst werden. In der Box sind 3 solcher Karten enthalten, die Logos aus verschiedenen Jahren der Samsung-Geschichte zeigen.

Das Samsung Galaxy Z Flip5 Retro ist in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Australien und Korea erhältlich. In Deutschland ist die Stückzahl auf 200 limitiert. Es handelt sich um die Variante mit 512 GB Speicher für 1.399 Euro. Samsung bietet zusätzlich 250 Euro Tauschprämie an, wenn man gleichzeitig sein altes Gerät in Zahlung gibt. Die Galaxy Buds2 Pro gibt es in einer Farbe der Wahl gratis dazu.