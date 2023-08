So stellt sich Samsung die Zukunft des Smartphones vor

Die kommenden Samsung-Handys könnten in einem Punkt deutlich anders aussehen als das, was man heute kennt.

Eine geleakte Präsentation deutet nun darauf hin, dass Samsung wieder einmal für etwas Abwechslung sorgen will. Demnach soll der Rand rund um das Display mehr oder weniger völlig verschwinden. Samsung nennt das Konzept “All around full screen”. Ergebnis soll eben ein nicht vorhandener Rand bzw. ein “Zero Bezel” sein, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Ein beliebter Kritikpunkt an modernen Smartphones ist, dass sich beim Design in den vergangenen Jahren kaum etwas getan hat. Sieht man einmal von faltbaren Exoten oder unterschiedlich angeordneten Kameramodulen ab, sehen die meisten Handys ja tatsächlich oft sehr ähnlich aus.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy Z Fold5 im Test: Das beste Falt-Handy, aber...

Optisch macht ein solches Design höchstwahrscheinlich einiges her. Fraglich ist nur, wie es mit der Handhabung aussieht. Wenn das Display bis an die Ränder des Gerätes geht, geht auch der Touchscreen so weit. Samsung müsste den Randbereich hier vor unbeabsichtigte Eingaben schützen. Denn man kommt wohl dann auch dann am Display an, wenn man das Gerät einfach nur in der Hand hält.

Dass es nicht ganz trivial ist, das benutzerfreundlich umzusetzen, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Gerade bei den ersten Modellen mit dem sogenannten Edge-Display, also bei dem das Display bis über den Rand hinausging, war die Handhabung in der Praxis etwas mühsam.