Samsung Galaxy S24 erhält Killer-Feature von Galaxy S23 Ultra

Samsung lässt das S24 und das S24 Plus Gerüchten zufolge näher an sein Premiummodell heranrücken.

Samsung könnte bei den Bildschirmen seiner neuen Flagship-Smartphones, dem Galaxy S24 und dem S24 Plus, für Überraschung sorgen. Einem Post des üblicherweise gut informierten X-Nutzers Ice Universe zufolge sollen beide Modelle einen LTPO-Bildschirm erhalten. Diesen hat der Hersteller bei der S23-Reihe (hier im futurezone-Test) bislang nur beim Ultra verbaut.

Das Besondere an dem LTPO-Display: Er passt die Bildwiederholrate, je nach Bedarf, variabel an. Werden höhere Bildwiederholraten gerade nicht benötigt, so kann der Bildschirm auf niedrigere Werte umschalten. Das spart Energie und wirkt sich positiv auf die Akkulaufzeit des Smartphones aus.

