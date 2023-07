Samsung stellt neue Falt-Handys Galaxy Z Fold5 und Flip5 vor

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich eine kleine, aber sinnvolle Änderung am Design. So lässt sich das Gerät deutlich flacher zusammenfalten als die Vorgänger, bei denen nahe dem Scharnier immer ein recht deutlicher Spalt blieb.

Das Galaxy Z Fold5 ist Samsungs Flaggschiff der Falt-Phones. Auf den ersten Blick ist die 5. Generation kaum von der 4. Generation zu unterscheiden. Es gibt wieder ein 7,6 Zoll großes faltbares Hauptdisplay sowie ein 6,2 Zoll großes Außendisplay , über das man das Handy in zugeklapptem Zustand bedienen kann.

Samsung hat seine Smartphones mit faltbarem Display in der 5. Generation vorgestellt. Das Galaxy Z Fold5 sowie das Galaxy Z Flip5 kommen mit einigen Neuerungen, die insgesamt aber auch diesmal eher als Evolution statt Revolution einzustufen sind. Aber alles der Reihe nach.

Die verbliebenen Änderungen sind überschaubar. Die Oberfläche des Falt-Displays ist laut Samsung um 25 Prozent härter, was es theoretisch angenehmer zu bedienen und weniger anfällig für Kratzer macht. Anstelle des Snapdragon 8+ Gen 1 rückt der Snapdragon 8+ Gen 2, was in der Praxis aber kaum merkbare Auswirkungen haben dürfte. Beim Kamera-Set-up hat sich im Hinblick auf Hardware nichts verändert. Die Auflösung von Haupt, Tele und Ultraweitwinkel liegen bei 50, 10 und 12 Megapixel. Die Selfie-Kamera des Falt-Displays liegt wieder unter dem Display und löst mit maximal 4 Megapixel auf.

Samsung spricht von verbesserter Software, außerdem soll die Kamera jetzt besser nativ in Apps wie WhatsApp, Instagram und Facebook funktionieren. Softwareseitig sollen die Multitasking-Fähigkeiten laut Samsung erweitert worden sein.

Der Preis für die Fold5-Serie beginnt bei 1.899 Euro für die 256-Gigabyte-Version mit 12GB Ram. Die Variante mit 512 Gigabyte kostet 2.036 Euro. (Zum Samsung-Store auf Amazon)

