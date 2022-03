John Romero veröffentlicht Doom-Level, um Geld für Ukraine zu sammeln

John Romero ermöglicht virtuelle Gefechte, die den Menschen in der Ukraine zu Gute kommen.

Um es zu spielen, benötigt es 5 Euro , wobei alle Einnahmen an das Rote Kreuz und dem UN Central Emergency Fund in der Ukraine gehen.

Die technischen Voraussetzungen sind eine Originalkopie des Spiels sowie einen moderner Source-Port.

Gaming gegen russische Offensive

Mit seiner Unterstützung für die Ukraine, steht Romero in der Spielebranche nicht allein. So hat unter anderen auch EA alle russischen Fußballclubs sowie die Nationalmannschaft aus seinen Spielen entfernt. Der polnische Spieleentwickler CD Projekt Red hat den Verkauf seiner Games in Russland und Weißrussland eingestellt.

Das klingt vielleicht für manche zuerst banal, aber Games sind in Russland kein kleiner Wirtschaftsfaktor. Laut Statista lagen die Einnahmen auf dem Videospiel-Markt allein im vergangenen Jahr bei rund 1,9 Milliarden Euro.