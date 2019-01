Kein FIFA und Battlefield: Anthem-Demo bringt EA-Server zum Absturz

Einem Sicherheitsforscher zufolge könnte sich EA dieses Problem selbst eingebrockt haben: Der Anthem-Client schickte offenbar dauerhaft Anfragen an die EA-Server und könnte diese somit mit einer hausgemachten DDoS-Attacke überlastet haben. Gegen zwei Uhr kam dann eine erste Entwarnung: Das Problem sei für PC- und PS4-Nutzer behoben, ein Neustart soll diese beheben. Auf der Xbox One besserte man gegen sieben Uhr morgens nach, die Demo sollte wieder spielbar sein. Anthem soll am 22. Februar weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.