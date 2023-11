Gratis-Game: Sebastian Kurz kämpft gegen Journalisten und Omas

Die Satire-Nachrichtenseite “Tagespresse” hat ein Browser-Spiel veröffentlicht, das sich um Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz dreht. Damit soll unter anderem auch um Unterstützung für das Abo-finanzierte Portal geworben werden.

Wer die österreichische Innenpolitik in den vergangenen Jahren verfolgt hat, trifft in “Kurz - Das Spiel” auf zahlreiche bekannte Gesichter. Ex-ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid kommt darin genauso vor wie Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel.

"Wunderknabe"

Die Spieler*innen sollen im Jump 'n' Run dem “ehrgeizigen Wunderknaben Sebastian” dabei helfen, das Kanzleramt zu erobern. Doch am Weg lauern Gefahren: “Journalisten patzen dich mit Dreck an, Vorgänger versperren den Weg nach oben, und hungrige Großmütter wollen ihren perfekten Schwiegersohn abbusseln”, heißt es in der Beschreibung. Sozusagen als Endgegner lauert dann im letzten Level die “eiserne Faust der linken Justiz”.