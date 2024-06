Dieser beliebte Shooter kommt endlich auf die Konsolen

Im ersten Release wird das Spiel für Konsolen in den USA, Großbritannien, Kanada, Europa und Japan erhältlich sein. Wenn alles glattläuft und alle Bugs beseitigt sind, soll das Spiel dann global veröffentlicht werden. Auf der Website von Riot Games kann man sich bereits vorregistrieren .

Valorant wurde 2020 vom US-amerikanischen Spieleentwickler Riot Games exklusiv für den PC veröffentlicht. Das soll sich nun ändern, wie nun bekannt gegeben wurde. In einer limitierten Beta-Version soll der Shooter, der vor allem in der E-Sports-Szene eine große Fangemeinde hat, ab 14. Juni für die Xbox Series X / S und die PS5 erhältlich sein. Der Shooter hat sich einen Namen gemacht, weil er einen großen Fokus auf Strategie und Präzision legt, wie Engadget hervorhebt .

Kein Crossplay zwischen den Plattformen

Laut dem Spielehersteller Riot Games wird die Konsolenversion von Valorant ein „maßgeschneidertes Gameplay“ haben. Crossplay zwischen Xbox oder PS5 und PC soll aus Wettbewerbsgründen nicht möglich sein. Das bedeutet, dass Spieler*innen die am PC spielen, nicht gemeinsam mit jenen spielen können, die eine Xbox oder PS5 verwenden.



Schon erlaubt ist allerdings Cross-Progression: Wenn man sich entscheidet, das Spiel sowohl auf dem Computer als auf einer der Konsolen zu spielen, kann man Skins und individuelle Fortschritte zwischen den Plattformen übertragen. Außerdem verspricht Riot Games, dass Updates für alle Plattformen gleichzeitig stattfinden sollen und niemand wegen seiner Plattform auf neue Patches oder Maps verzichten muss.

Riot Games arbeitete intensiv am Gameplay

„Wir wollten unbedingt, dass sich das zugrundeliegende, kompetitive Gameplay von Valorant auf einem Controller so natürlich wie möglich anfühlen soll“, sagte der mit der Spieleproduktion betraute Arnar Hrafn Gylfason in einer Erklärung. „Wir hoffen, dass uns das gelungen ist, letztendlich haben aber unsere Spieler das letzte Wort.“



Bereits 2021 erschien eine Mobilversion des Shooters. Viel gehört hat man davon seither jedoch nicht. Ob sich der neue Release für Xbox und PS5 auf dem umkämpften Markt gegen Konkurrenten wie Fortnite, Apex Legends und neue Titel wie Marvel Rivals und Concord durchsetzen kann, muss Riot Games erst beweisen.