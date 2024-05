Hinweise auf neues Doom entdeckt

Microsoft sorgte in den vergangenen Tagen für einige Aufregung in der Gaming-Szene. So kündigte der Konzern an, dass er einige Studios schließt. Betroffen sind Arkane Studios (Redfall), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within) und Alpha Dog Games (Mighty Doom).

➤ Mehr lesen: Microsoft schließt 4 Spielestudios, erntet Kritik für unpassende Werbung

Mit einer Neuauflage des legendären Shooters Doom könnte Microsoft allerdings schon bald versuchen, wütende Gamer*innen zu besänftigen. Die Plattform Eurogamer schätzt, dass es schon bald einen neuen Teil des Kultspiels geben könnte. Derzeit häufen sich jedenfalls die Indizien, dass das Entwicklerstudio id Software demnächst eine Neuauflage von Doom ankündigen könnte.

„IDFKA“ als Code für neuen Teil?

Ein Hinweis ist, dass sich der Verlag hinter Doom, Bethesda Softworks, die Buchstabenkombination „IDFKA“ schützen lassen hat. Das ist ein häufig verwendeter und bekannter Cheatcode von Doom. Ein weiterer Hinweis ist, dass im Herbst 2023 eine Liste mit anstehenden Veröffentlichungen von Microsoft durchgesickert ist, auf der auch der Titel „Doom: Year Zero“ aufgelistet wird. Dort war ein Veröffentlichungstermin im Jahr 2024 geplant.

➤ Mehr lesen: Microsoft kauft Bethesda für 7,5 Milliarden Dollar

Auch die Plattform The Verge ließ kürzlich ein Wiederaufleben von Doom durchsickern - dort fand man letzte Woche Hinweise auf einen neuen Teil von Doom. Eurogamer schätzt, dass das neue Spiel bei Microsofts Xbox-Event im Juni vorgestellt wird.