15 Euro die Stunde: Ikea sucht virtuelle Mitarbeiter für Roblox

Laut Ikea werden unter den Bewerber*innen “10 glückliche Kandidat*innen” ausgewählt, die in verschiedenen Bereichen des virtuellen Ikeas arbeiten sollen. So sollen sie etwa Fleischbällchen servieren , oder den Kund*innen bei der Auswahl der Möbel helfen.

Das Möbelhaus Ikea lässt mit neuen Karrieremöglichkeiten aufhorchen. So sucht das Unternehmen insgesamt 10 Mitarbeiter*innen für die virtuellen Roblox-Stores in Großbritannien und Irland . Die Arbeit lässt sich (logischerweise) vom Home-Office aus machen. 13,15 britische Pfund oder 14,80 Euro bezahlt Ikea dafür pro Stunde. Das Mindestalter für die Bewerbung liegt bei 18 Jahren, wies es heißt .

“Vorgeschmack”

Bis zur Pension dürfte man in dem Job aber nicht arbeiten können. Die Verträge sind limitiert und laut Ikea soll die Aktion in erster Linie dazu dienen, jungen Mitarbeiter*innen einen “Vorgeschmack” zu geben, wie eine Karriere beim “echten Ikea” aussieht.

➤ Mehr lesen: Stiftung Warentest gibt nur einer Spiele-App für Kinder ein “Okay”

Auch die Bewerbung selbst ist eher untypisch. So muss man etwa die Frage beantworten, wie es einem dabei geht, “in Pixel verwandelt” zu werden. Auch will Ikea wissen, welches pixelige Ikea-Möbelstück man gerne wäre und was man tun würde, wenn die pixeligen Hotdogs im Bistro ausgehen.