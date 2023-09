Roblox ist bald für PlayStation verfügbar

Die Gaming-Plattform Roblox wird im Oktober für PlayStation 4 und 5 veröffentlicht. Einen Monat zuvor wird die VR-Version von Roblox nach einem erfolgreichen Testlauf auch für das Meta-Quest-Headset verfügbar gemacht.

„Die Erfahrungen unserer Entwickler auf diese beiden erstaunlichen Plattformen zu bringen, ist ein bedeutender Schritt zur Bereitstellung von Roblox auf allen beliebtesten Geräten“, schreibt die Roblox Corporation in einem Blog-Posting.

Nintendo Switch nicht auszuschließen

Bereits erhältlich ist die Plattform auf iOS, Android, Xbox One, Mac und PC. Auf der Switch ist sie allerdings noch nicht erschienen. Ihre Einführung auf die Nintendo-Konsole ist aber nicht auszuschließen. So hat David Baszucki , CEO der Roblox Corporation, im August auch die Switch als potenzielle Plattform erwähnt, wie TheVerge berichtet. Denkbar ist auch, dass das Unternehmen noch auf den angeblichen Switch-Nachfolger wartet.

Mit der PlayStation-Veröffentlichung verspricht das Unternehmen jedenfalls, dass Sony-Fans auf den vollständigen Roblox-Katalog zugreifen können. Das bedeutet, dass sie das Toolset herunterladen und direkt mit ihren Lieblingskreationen starten können.

Neuer Chatbot angekündigt

Das Unternehmen kündigte auch einen neuen Chatbot namens Roblox Assistant für Entwickler an, der generative KI nutzt, um Builds zu planen, Codes zu schreiben oder virtuelle Assets zu erstellen. In einer Demo zeigte das Unternehmen, wie eine Person eintippt, er wolle ein Spiel gestalten, das in antiken Ruinen spielt.

Der Chatbot fügte ihm daraufhin einige Steine oder moosbedeckte Säulen hinzu. Die Software ruft Assets aus ihrer eigenen Bibliothek ab. Der Chatbot soll in den nächsten Monaten eingeführt werden.