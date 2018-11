Mario Kart im Tesla spielen: Nintendo verweigert Lizenz

In den Teslas sind bereits einige Atari-Spiele verbaut. Diese kann man am Display spielen, wenn das Elektroauto in der Parkposition ist – gesteuert wird mit dem Lenkrad. Da bietet sich doch an ein Rennspiel einzubauen, denken die Tesla-Fans und auch Tesla selbst. Blöd nur, wenn die Macher der Games ihre Spiele nicht hergeben wollen.

Elon Musk fragte schon vor einiger Zeit, welche Games die Leute am liebsten im Tesla spielen wollen. Jetzt kam der Vorschlag, eine Sonderversion von Mario Kart zu machen. In dieser würde man gegen zufällige andere User online spielen, die gerade ihre Teslas an der Ladestation aufladen.

Anscheinend hatte Musk bereits einen ähnlichen Gedanken und hätte gerne Mario Kart in die Elektroautos gebracht. „Wir haben es versucht“, so seine Antwort auf Twitter: „ Nintendo wollte uns die Lizenz nicht geben.“