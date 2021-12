Matrix kommt als Videospiel für die PS5, verrät Leak

Das PS5-Game könnte "The Matrix Awakens" heißen und zeigen, was die neue Unreal Engine 5 kann.

In wenigen Wochen kehrt The Matrix mit dem 4. Film "Resurrections" von Lana Wachowski zurück auf die Kinoleinwand. Der von Fans lange erwartete Start könnte von einem PS5-Spiel begleitet werden. Das will der Reddit-Nutzer the_andshrew in Erfahrung gebracht haben.

Den Hinweis darauf fand er in einer Datenbank im Backend des Playstation Network (PSN). Dort befindet sich eine Bilddatei mit einem Poster für "The Matrix Awakens" und die Informationen, dass eine "Unreal Engine 5 Experience" für die PS5 erscheinen soll.