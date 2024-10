PlayStation Network ist komplett ausgefallen

Das PlayStation Network (PSN) ist aktuell nämlich weltweit komplett ausgefallen. Es ist nicht möglich auf die Account-Verwaltung, auf Online-Services und dem PlayStation Store zuzugreifen. Auch das Spielen von PS4- und PS5-Spielen, die always on sind, also eine permanente Internetverbindung erfordern, ist derzeit nicht möglich. Das Game-Streaming ist ebenfalls offline. Wie lange der Ausfall dauern wird und warum das gesamte PSN nicht erreichbar ist, ist völlig unklar.

Ausfall zur Prime Time

Der Ausfall dauert jedenfalls seit den frühen Morgenstunden an. Während es für Gamerinnen und Gamer in Europa möglicherweise nicht so schwerwiegend ist, trifft der Zeitpunkt der Störung die Gamer in den USA und Südamerika sowie in Teilen Asiens mit der vollen Härte.

Dort fällt der Ausfall nämlich mit der Gaming-Prime-Time am Abend beziehungsweise in der Nacht zusammen. In den USA startete die Störung beispielsweise um kurz nach 20 Uhr (ET).

