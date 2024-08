Nintendos Switch 2 könnte empfindlich teurer werden

Nintendos Spielekonsole Switch ist seit 7 Jahren auf dem Markt und damit die dienstälteste Heimkonsole. Das merkt man ihr inzwischen auch an, denn sie strauchelt zunehmend bei aktuellen Spielen. Trotzdem hält sich Nintendo weiterhin bedeckt, was einen Nachfolger betrifft.

So brodelt seit Jahren die Gerüchteküche und wird jetzt durch die japanische Investment-Firma Kabutan (via Game Pro) weiter befeuert. Deren Analyst Hideki Yasuda hat eingeschätzt, dass die Switch 2 für 500 Dollar auf den Markt kommen wird, was auch für den europäischen Markt einen Preis von 500 Euro bedeuten könnte.

