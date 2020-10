Microsoft veröffentlicht ersten Werbespot für Xbox Series X

Genau einen Monat vor dem Verkaufsstart der Xbox Series X hat Microsoft den ersten offiziellen Werbespot für die kommende Konsole veröffentlicht. "Us Dreamers - Power Your Dreams" lautet der Slogan der Werbekampagnen, die mit dem 1-minütigen Clip in die finale Phase übergeht.

In dem Werbespot ist der Oscar-nominierte Schauspieler Daniel Kaluuya, bekannt aus Black Mirror, Skins, Get Out und Black Panther, zu sehen. Ebenso werden verschiedene Spielewelten angedeutet. Dreh und Angelpunkt ist dabei der Action-Titel Halo Infinite.