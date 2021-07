"Mission: Unlock Enoch" ausprobiert: Spaß unter Zeitdruck

" Mission: Unlock Enoch " ist eine Art Denksport-Turnier, das derzeit international im Rahmen von Red Bull Mind Gamers ausgetragen wird. Auch in Österreich konnten sich Teams zu jeweils vier Personen in Online-Wettkämpfen für Real-Life-Spiele qualifizieren. Eines dieser Real-Life-Spiele fand am vergangenen Wochenende auf der Vienna Comic Con statt. Ein futurezone-Team trat dabei wie alle Teams gegen die Uhr an.

Geschafft

20 Minuten hat man Zeit, um in einem dunklen Container vor vier großen Touchscreens gemeinsam ein Rätsel zu lösen. Dabei durchläuft man mehrere Levels mit einem großen Endziel. Neben unterschiedlichen Fähigkeiten in logischem Denken kommt es vor allem auf gute Kommunikation im Team und eine gewisse Stressresistenz an. Ein wenig Erfahrung mit Room-Escape-Spielen schadet auch nicht. Mit einigem Stolz dürfen wir verkünden: Wir haben's geschafft, in einer Zeit von 19:03 Minuten, also relativ knapp vor der Deadline.