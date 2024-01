Neuer “Pokémon-Shooter” schießt auf Steam durch die Decke

Laut SteamDB rutschte Palworld innerhalb kürzester Zeit in die Top 5 der Spiele, derzeit befindet es sich auf Platz 1. Dabei ist es eigentlich noch gar nicht fertig und nur im Early Access erhältlich. Außerdem ist das Spiel Teil des Xbox Game Pass – die Spielerzahlen auf dem PC dürften eigentlich noch größer sein, schätzt Heise .

Auf Steam findet die Begeisterung für das neue Game derzeit kein Ende – bis zu 1,2 Mio. Menschen spielen es momentan gleichzeitig. Das Spiel ist so erfolgreich, dass es kurzfristig sogar die Server abstürzen ließ: Einen Tag nach der Veröffentlichung meldeten die Entwickler, dass die Verbindung zum Server aufgrund des hohen Andrangs instabil geworden war.

Das Spiel ist eine satirische Mischung aus Minecraft und Pokémon . Mit süßen Lebewesen, sogenannten Pals werden dann Kämpfe ausgetragen. Was zunächst nach einem Spiel für Kinder klingt, ist eigentlich gar keines, denn es geht mitunter recht brutal zu: Die Pals lassen sich jagen, essen und sogar versklaven.

Am 19. Jänner wurde die neue Pokémon-Parodie veröffentlicht – seitdem hat sie sich das neue Game bereits über 4 Mio. Mal verkauft. Damit ist Palworld die erste Spiele-Überraschung des Jahres.

Studio aus Tokio liefert Spielehit

Der neue Hit wurde vom japanischen Studio Pocketpair entwickelt. Mit Craftopia landete das Studio bereits einen Erfolg. Palworld wird derzeit nicht nur eifrig gespielt, sondern erhält auch gute Bewertungen: Von fast 40.000 Reviews empfehlen 93 Prozent das Spiel weiter.

Leute, die mit der Xbox spielen, beschweren sich allerdings über technische Probleme. Zudem fehlen bei der PC-Version bislang noch einige Features.

Plagiatsvorwürfe stehen im Raum

Eigentlich hat Palworld nichts mit Pokémon zu tun, aber die Anime-Lebewesen erinnern sehr stark daran. Deshalb kämpfen die Spieleentwickler*innen nun auch mit Plagiatsvorwürfen. Pokémon-Fans werfen ihnen vor, dass sie die Figuren einfach kopiert hätten. Nintendo ist eigentlich bekannt als Unternehmen, das schnell zu rechtlichen Schritten greift – in diesem Fall hält es sich bisher allerdings zurück.

Bereits bevor das Spiel veröffentlicht wurde, mussten sich die Entwickler*innen sogar dagegen wehren, dass ihr Spiel vielleicht ein Scam sein könnte. Manche fühlten sich bei der Ankündigung des Spiels an den Shooter The Day Before erinnert, der dann aber die Erwartungen enttäuschte und das verantwortliche Studio schlussendlich zum Aufgeben zwang.