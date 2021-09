Nintendo kündigt neuen „Super Mario“-Film an

Chris Pratt wird in die Rolle des Klempners schlüpfen, Jack Black soll Bowser spielen.

Der japanische Spiele- und Konsolenhersteller Nintendo hat eine neuen „Super Mario“-Film angekündigt. Der Streifen mit Chris Pratt in der Rolle des Klempners soll am 21. Dezember 2022 in den Kinos starten, berichtet CNet.

Die Besetzung kann sich sehen lassen. In die Rolle von Bowser wird Jack Black schlüpfen, Seth Rogan spielt Donkey Kong, Charly Day Luigi und die aus der Netflix-Serie „The Queen's Gambit“ bekannte Schauspielerin Anya Taylor-Joy wird Peach mimen.