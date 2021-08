Super Mario 64 kann man jetzt im Browser und am iPhone spielen

Super Mario 64 ist 1996 erstmals für Nintendo 64 erschienen. Es galt als Revolution und mittlerweile als Kultspiel.

Auch ohne Nintendo 64 kann man das Game jetzt genießen. Und zwar ganz simpel im Browser auf der Website froggi.es/mario.

Läuft auf Windows, Mac und Xbox

Das Spiel basiert auf dem GitHub-Projekt „Super Mario 64 decomp project“. Es läuft in fast jedem modernen Browser. Am besten klappt es am Desktop-Browser mit PC, Mac oder Notebook. Es kann mit Tastatur oder mit Gamecontroller gespielt werden.

Das Spiel funktioniert auch auf anderen Geräten. So kann es zb. auf den Xbox-Konsolen gespielt werden, wenn die Website mit dem Edge-Browser der Konsole geöffnet wird. Auf Twitter gibt es ein Video, wie mit dieser Methode Super Mario 64 auf der Xbox Series X gespielt wird.