Paper Mario: The Origami King für Switch angekündigt

Er setzt Peach mitsamt ihrem Schloss auf einer entlegenen Bergspitze ab und Mario muss gemeinsam mit Luigi und Co. auf dem Weg zu ihr zahlreiche (Spiel-)Welten durchlaufen. Anders als in seinen regulären Abenteuern tritt Mario in der Paper-Reihe in rundenbasierten Kämpfen gegen seine Gegner an. Diese finden im kommenden Teil in einer runden Arena statt, wo Mario die Widersacher auf ringförmigen Bahnen anordnen und so mehr Schaden machen kann.

Für die Rettungsaktion bekommt Mario zudem neue Faltarme, mit denen man die Umgebung beeinflussen und Rätsel lösen kann. Hilfe erhält Mario auf seiner Reise von alten Bekannten – unter anderem Bowser.