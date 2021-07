Polizei warnt Pokemon-Go-Spieler

Das neue Handy-Game Pokemon Go hat bereits zu zahlreichen kuriosen Begegnungen geführt. Kriminelle nutzten etwa die App, um Opfer anzulocken. Andere Pokémon-Spieler haben in den USA eine Wasserleiche, entdeckt, oder wurden in eine Polizeistation geschickt.

Die Polizei des Ortes Sarasota im US-Bundesstaat Florida hat die Spieler jetzt per Twitter-Posting daran erinnert, dass man im Straßenverkehr den Blick auf die Straße und nicht auf das Smartphone richten soll. So solle man während der Fahrt keine Pokemon jagen, sondern stattdessen vorher parken. Der Tweet wurde durchwegs positiv aufgenommen und von vielen Nutzern weiterverbreitet.