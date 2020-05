Rainbow Six Siege erscheint am 13. Oktober

Ubisoft hat per Trailer bekannt gegeben, dass Rainbow Six: Siege am 13. Oktober für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein wird. Neben einer Standard- und Gold-Edition (mit Season Pass) wird es noch eine „Art of Siege Edition“ (ab 80 Euro) geben, die goldene Skins für Ingame-Waffen und einen 120-seitigen Taktik-Guide enthält. Die „Tactical Elite Edition“ (ab 95 Euro) enthält zusätzlich den Season Pass.