So verdienen eSport-Profis ihr Geld

Viele Einnahmequellen

Die Einnahmen setzen sich aus vielen Komponenten zusammen. So kann ein Spieler bei einem Verein unter Vertrag sein und erhält möglicherweise eine Wechselprämie und ein fixes Gehalt. Hinzu kommen Preisgelder für gewonnene Spiele.

Doch auch das Marketing darf man nicht außer Acht lassen: Sponsoren- und Werbeverträge bringen zusätzliche Einnahmen, wie in anderen Profi-Sportarten. Die meisten Profis übertragen ihre Spiele live im Internet (Streaming). Zusehende Fans können ihnen Geld spenden, manche Profis zeigen auch Werbung in ihren Übertragungen. Zudem können sie sich so eine Fan-Basis aufbauen und mit ihnen interagieren.

Neben der A1 eSports League Austria ist die eBundesliga (Fifa) das größte österreichische Turnier. Hinzu kommen viele kleine Wettkämpfe. Einige können sich so ein Nebeneinkommen verdienen. „Es gibt viele Spieler, die mal 200, mal 400 Euro im Monat dazu verdienen können. Das sind Preisgelder von Turnieren, oder kleinere Gehälter für Semi-Profis, die sich nur für eine Saison verpflichten“, schätzt Haselberger die Szene ein. Vergleichbar sei das mit Fußballspielern, die in einer 4. Liga auch nicht so viel verdienen, wie die Profis an der Spitze.