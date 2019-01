So viel verdient der berühmteste Fortnite-Streamer

Kein leichter Job

Doch das Geld will hart verdient sein. Blevins hat keinen Tag frei und muss sich jeden Tag vor der Kamera zeigen. Die Zuseher erwarten stundenlange Streams. Oft spielt Ninja zwölf Stunden am Stück. Das Spiel Fortnite zog bisher Millionen an Spielern an und verdiente im vergangenen Jahr selbst nicht schlecht: Immerhin drei Milliarden Dollar soll der Spielhersteller eingenommen haben.