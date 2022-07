Sony startet PlayStation Stars: Store-Guthaben für gute Zocker

Sony will ein neues Treueprogramm namens PlayStation Stars einführen. Nach einer kostenlosen Anmeldung sammeln Spieler*innen Punkte, die sie dann in Guthaben für den Store oder direkt in ausgewählte Produkte umwandeln können.

Die Punkte kommen aufs Konto, indem man regelmäßig spielt, bestimmte monatliche Kampagnen absolviert und Trophäen erspielt. Es gibt aber auch bestimmte Turniere, die es zu gewinnen gilt und größere Herausforderungen - etwa die erste Person in der eigenen Zeitzone sein, die eine Platintrophäe gewinnt.

"Definitiv keine NFTs"

Wie viele Punkte man sammeln kann und was sie tatsächlich wert sind, hat Sony noch nicht verraten. Zusätzlich gibt es im Programm noch "digitalen Sammlerstücke" (die Buchstaben NFT werden in der Pressemeldung vermieden). Es handelt sich um Bilder aus PlayStation-Franchises wie etwa Figuren mit unterschiedlichem Seltenheitsgrad.

Wie Sony-Vizepräsidentin Grace Chen gegenüber der Washington Post beteuert, handelt es sich aber "definitiv nicht" um NFTs. Das wiederholt Chen im Interview mehrmals. Es sei nicht möglich, die Sammlerstücke zu tauschen oder zu verkaufen und es werde keine Blockchain-Technologie eingesetzt.

Wann Sony das Treueprogramm PlayStation Stars hierzulande einführen wird, ist noch unbekannt. Es soll aber im Laufe des Jahres starten.