PlayStation Plus Premium: Das ist Sonys Antwort auf den Xbox Game Pass

Der größte Trumpf der Xbox im Kampf gegen die PlayStation, ist der Game Pass Ultimate. Für 12,99 Euro pro Monat erhält man Zugriff auf einen kuratierten Spielekatalog für Xbox und PC, mit hochkarätigen Indie-Games, aktuellen Hits und Microsofts neuesten Games, gleich zum Release. Auch Cloud-Streaming ist inklusive.

Sony hatte dem bisher nichts entgegenzusetzen. PlayStation Now wirkt eher wie eine chaotische Ansammlung aus hunderten Trash-Games bei denen ein paar gute Titel hineingerutscht sind, sowie Streaming von PS2- und PS3-Spielen.

Das soll sich jetzt ändern. Sony baut dazu sein Abomodell um.

3 Abos mit verschiedenen Preisen

PlayStation Now gibt es ab Juni nicht mehr. Das Angebot geht nämlich im neuen PlayStation Plus auf, das ab Juni verfügbar sein wird. PS Plus gibt es dann in 3 Versionen:

PlayStation Plus Essential: 8,99 € monatlich / 59,99 € jährlich

PlayStation Plus Extra: 13,99 € monatlich / 99,99 € jährlich

PlayStation Plus Premium: 16,99 € monatlich / 119,99 € jährlich

PS Plus Essential ist das, was bisher PS Plus ist und kostet auch dasselbe. Man benötigt es, um online spielen zu können. Monatlich gibt es als Goodie 2 bis 3 Spiele gratis.

Plus Extra hat zusätzlich „400 der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele“.

Plus Premium hat zusätzlich 340 PS3-Spiele als Cloud-Streaming, und PS1-, PS2- und PSP-Spiele, die gestreamt oder heruntergeladen werden können. Zusätzlich können PS4-Spiele auf Wunsch gestreamt werden, die es beim Tarif Plus Extra nur als Download gibt. Weiters soll es bei Plus Premium ausgewählte Spiele als zeitlich begrenzte Testversionen geben, um Games vor dem Kauf anspielen zu können.

Keine First-Party-Games zum Launch inklusive?

Dass aktuelle Games bei Plus Premium gleich zum Release enthalten sind, scheint derzeit nicht so. Sony schreibt zu Extra und Premium: „Bei der Markteinführung planen wir, Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal anzubieten.“ Das jüngste dieser Spiele ist Returnal, das zum Start von Plus Extra und Premium über ein Jahr alt ist.

So wie Sony das neue Angebot beschreibt, bietet Plus Premium eigentlich nichts neues. Es wurde lediglich PlayStation Now und PS Plus zusammengefasst.