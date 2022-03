Zu wenig Speicherplatz auf der PS5: So installiert ihr eine SSD

In diesem Guide wird erklärt, was ihr benötigt, um den Speicher der PS5 zu erweitern und wie ihr es macht.

Von den 825 GB Speicher der PlayStation 5 sind nur ungefähr 670 GB nutzbar – der Rest ist für Betriebssystem und Co reserviert. Bei aktuellen Games, die immer häufiger über 100 GB Speicher benötigen, ist die PS5 schnell gefüllt. Und dann kommen noch Speicherstände, Screenshots und Videos hinzu, die sich summieren. Frei nach dem Motto: „Kleinvieh macht auch Mist.“

„Wer braucht schon eine Extra-SSD bei der PS5? Sie hat doch ohnehin 825 GB Speicher eingebaut.“ So ziemlich jeder – mit Ausnahme der Spieler*innen, die sich jährlich bewusst nur ein Game kaufen (FIFA).

Das SSD-Erweiterungsfach in der PS5 ist knapp gehalten. Deshalb darf die SSD nicht diese Maße, einschließlich des Kühlkörpers, überschreiten:

Sony empfiehlt in der PS5 eine SSD mit Kühlkörper zu verwenden. Einige Tester*innen berichten, dass dies nicht nötig sei. Argumentiert wird das damit, dass die PS5 die SSD vergleichsweise wenig belastet. Ein 100-GB-Spiel vom internen Speicher auf die SSD zu kopieren ist in einer Minute erledigt – beim Gaming selbst wird die SSD oft sogar noch kürzer belastet.

Sie ist in den Speichergrößen 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB verfügbar. Aufgrund der immer größer werdenden PS5-Spiele, sollte man mindestens die 1-TB-Version wählen. Diese gibt es etwa bei Amazon um 150 Euro . Idealerweise gönnt ihr euch die 2-TB-Variante. Diese kostet aber mit 300 Euro deutlich mehr bei Amazon .

Für den Test habe ich die Samsung 980 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 (2280) gewählt. Sie hat eine Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s und passt mit ihren Maßen perfekt in die PS5.

Für den Kühlkörper spricht, dass gerade Spielkonsolen mit steigendem Alter an Lüfterleistung verlieren. Denn nur wenige Gamer*innen machen sich die Mühe, die Lüfter ihrer Konsole von Staub zu reinigen. Da die Erweiterungs-SSD nicht im aktiven Kühlerbereich der PS5 liegt, wird die steigende Wärme in der PS5 auch das Erweiterungsfach erwärmen. Ein Kühlkörper auf der SSD dient also als Vorbeugemaßnahme.

Kühlkörper vormontiert oder nachrüsten

Einige SSDs werden bereits mit vorinstallierten Kühlkörpern angeboten. Die Samsung 980 Pro mit Kühlkörper kostet in der 1-TB-Variante dann 190 Euro bei Amazon.

Falls die gewünschte SSD keinen Kühlkörper hat, gibt es eine große Auswahl an Kühlkörpern zum Nachrüsten. Hier muss man wieder darauf achten, dass die SSD mit Kühlkörper nicht die von Sony angegeben Maße überschreitet. Man kann tricksen, indem man bei einem etwas zu großen Kühlkörper das Abdeckblech des SSD-Erweiterungsfachs weglässt. Aufgrund der vielen, kompatiblen Kühlkörper, ist es aber relativ einfach, einen geeigneten zu finden.

Für den Test verwende ich das Graugear Kühlkörper Kit for PS5. Auf Amazon ist es um 12 Euro erhältlich und mit 4,8 von 5 Sternen bewertet. Der Kühlkörper ist für die Nutzung in der PS5 abgestimmt und passt für ein-und zweiseitige M.2 2280 SSDs. Als Bonus liegt dem Graugear Heatsink Kit ein passender Schraubenzieher bei – falls man nicht selbst einen Kreuz in geeigneter Größe für die PS5 im Haus hat.