Die offiziellen PS5-Seitenplatten sind da: So baut man sie ein

Ab sofort gibt es die Abdeckungen für die PlayStation 5 in 2 Farben. Wir verraten euch, wie man sie installiert.

Über ein Jahr nach dem Start der Konsole, bietet Sony nun alternative Seitenplatten an. Die lange Wartezeit ist etwas verwunderlich, da die PS5 von Beginn an dafür ausgelegt ist, dass die Abdeckungen getauscht werden können. Wir zeigen euch, wie das geht:

Alles, was ihr dazu braucht, sind etwa 20 Sekunden Zeit und etwas Mut, an eurer 500 Euro teuren Spielkonsole herumzuzerren. Werkzeug ist nicht erforderlich.

An der Oberseite der Konsole befindet sich das PS5-Logo im Eck mit der dünnsten Stelle.

Schritt 2

Haltet mit einer Hand die PS5 am schwarzen Gehäuse fest. Hebt mit der anderen Hand die Platte am Eck an. Mit einem leichten Geräusch löst sie diese.

Sollte sie zu fest sitzen, versucht die Platte gleichzeitig anzuheben und in Richtung eurer anderen Hand zu schieben.