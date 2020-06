Sony stellt Spiele für die PlayStation 5 vor

Ursprünglich war der Termin für den 4. Juni geplant. Wegen den Protesten in den USA nach der Ermordung George Floyds wurde er aber verschoben. Am Donnerstag, um 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, ist es nun aber soweit. Dann will Sony einen Ausblick auf die Spiele für seine neue Konsole geben.